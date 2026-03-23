Андрющенко: Десятки тысяч человек уедут из Украины в РФ при отмене фильтрации

Десятки тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, перемещенных на территорию Украины, вернутся в свои дома при отмене или ослаблении процедуры фильтрации. Об этом заявил бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться (...). Для людей будет возвращение домой», — сказал он.

По словам Андрющенко, главной причиной этого станет неустройство перемещенных лиц. Кроме того, он заявил, что ошибки были допущены и по отношению к украинцам, уехавшим в Европу. Экс-советник подчеркнул, что неизвестно, что будет с беженцами после окончания статуса убежища в марте 2027 года, и добавил, что неопределенность усугубляется призывами мобилизовать находящихся за границей мужчин.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что большинство украинцев выступает против вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников. Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60 процентов граждан страны.