Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 23 марта 2026

На Украине назвали условие возвращения десятков тысяч человек в Россию

Андрющенко: Десятки тысяч человек уедут из Украины в РФ при отмене фильтрации
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Десятки тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, перемещенных на территорию Украины, вернутся в свои дома при отмене или ослаблении процедуры фильтрации. Об этом заявил бывший советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко, его слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться (...). Для людей будет возвращение домой», — сказал он.

По словам Андрющенко, главной причиной этого станет неустройство перемещенных лиц. Кроме того, он заявил, что ошибки были допущены и по отношению к украинцам, уехавшим в Европу. Экс-советник подчеркнул, что неизвестно, что будет с беженцами после окончания статуса убежища в марте 2027 года, и добавил, что неопределенность усугубляется призывами мобилизовать находящихся за границей мужчин.

Ранее опрос Киевского международного института социологии показал, что большинство украинцев выступает против вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной части Донецкой области в обмен на гарантии безопасности от западных союзников. Категорически неприемлемым этот шаг считают более 60 процентов граждан страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok