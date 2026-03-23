Килинкаров: Слова Рютте о готовности Киева к сделке не соответствуют реальности

Заявление генерального секретаря НАТО Марк Рютте о готовности Украины пойти на сделку в рамках мирного урегулирования конфликта не соответствует действительности. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с РИА Новости.

«Они заявляют о готовности Зеленского подписать мирную сделку, а на самом деле позиции Украины по урегулированию конфликта не меняются. Украинская делегация поехала с теми самыми директивами, которые были до этого. Они не готовы уступить ни пяди земли на Донбассе и вывести свои войска» – отметил он.

Килинкаров также сообщил, что Украина оказалась вне приоритетов из-за конфликта на Ближнем Востоке, что ставит перед Киевом вопрос о вооружении. Он подчеркнул, что Европейский союз, вероятно, откажется делиться системами ПВО с Украиной на фоне конфликта с Ираном.

Ранее Марк Рютте заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует заключить мирное соглашение с Россией. Он также отметил, что усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта имеют решающее значение.