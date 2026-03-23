На Украине заявили о задержании куратора шпионской сети Венгрии

СБУ заявила о задержании куратора шпионской сети военной разведки Венгрии

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании якобы куратора шпионской сети военной разведки Венгрии на территории Закарпатской области. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«В настоящее время контрразведка СБУ продолжает комплексные меры по установлению всех участников венгерской агентурной сети, действовавших в ущерб Украине», — подчеркивается в сообщении.

Как утверждается, кадровый сотрудник венгерской военной разведки Золтан Андре курировал выявление боевых позиций средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины в Закарпатье, а также занимался сбором информации об общественно-политических настроениях в регионе и возможной реакции населения в случае введения туда венгерских войск. По словам украинской спецслужбы, венгерский офицер использовал для вербовки возможности дипломатических учреждений республики в Закарпатской области, а также обещал деньги и преференции от Будапешта.

В мае 2025 года СБУ впервые заявила о разоблачении венгерской шпионской сети на Украине. Как сообщили представители украинской спецслужбы, завербованными агентами оказались 40-летний бывший военный, начавший сотрудничать с венгерской разведкой в 2021 году, и экс-военнослужащая, покинувшая ряды украинской армии в 2025 году.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал применение «сыворотки правды» против задержанного в Венгрии в начале марта инкассатора украинского государственного Ощадбанка. По его словам, важно, чтобы информация была тщательно рассмотрена именно с юридической точки зрения.