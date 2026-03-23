Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 23 марта 2026

Названы три веские причины громко стонать во время секса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Ред заявила, что многие люди стесняются издавать какие-либо звуки, когда занимаются сексом. В своем Telegram-канале она назвала три веские причины громко стонать во время полового акта.

Как пояснила Ред, в период возбуждения активируется симпатическая нервная система, которая отвечает за мобилизацию ресурсов организма в ответ на стресс. Благодаря стонам внутреннее напряжение выходит наружу, поэтому тело расслабляется, а дыхание становится глубже, написала она.

Во-вторых, стоны усиливают удовольствие. Когда человек не издает ни звука, он сдерживает импульсы тела, а его движения становятся скованными. Кроме того, стоны являются формой коммуникации. Они лучше слов могут рассказать партнеру, правильно ли подобран ритм, когда наступит оргазм и где нужно усилить стимуляцию, добавила Ред.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева дала несколько советов людям, которые потеряли интерес к сексу. По ее словам, восстановить либидо помогут водные процедуры и медитация.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok