Названы три веские причины громко стонать во время секса

Сексолог Полина Ред заявила, что многие люди стесняются издавать какие-либо звуки, когда занимаются сексом. В своем Telegram-канале она назвала три веские причины громко стонать во время полового акта.

Как пояснила Ред, в период возбуждения активируется симпатическая нервная система, которая отвечает за мобилизацию ресурсов организма в ответ на стресс. Благодаря стонам внутреннее напряжение выходит наружу, поэтому тело расслабляется, а дыхание становится глубже, написала она.

Во-вторых, стоны усиливают удовольствие. Когда человек не издает ни звука, он сдерживает импульсы тела, а его движения становятся скованными. Кроме того, стоны являются формой коммуникации. Они лучше слов могут рассказать партнеру, правильно ли подобран ритм, когда наступит оргазм и где нужно усилить стимуляцию, добавила Ред.

