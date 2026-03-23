23:15, 23 марта 2026Мир

Небензя заявил о растерянности Зеленского из-за внимания к Ближнему Востоку

Евгений Силаев

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский ошарашен смещением внимания с постсоветской страны на Ближний Восток. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, его слова приводит ТАСС.

«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества. Киевский режим оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть себе внимание», — сказал Небензя.

Ранее Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).

    Последние новости

    В России анонсировали новые условия для мира на Украине

    В Москве задержали подозреваемого в краже смартфонов на 1,4 миллиона рублей

    Кадыров показал кадры уничтожения украинской техники в зоне СВО

    Китай подготовится к уничтожению HIMARS

    «Этот козырь еще не использован». Иран нашел союзника в борьбе с США. Как они могут заставить Трампа закончить войну?

    В одной стране вынуждены отказаться от основного промысла из-за цен на топливо

    Сафонов рассказал о разделившем его жизнь в Париже на «до и после» событии

    Пять мирных россиян пострадали в результате атак ВСУ

    Умер замглавы комитета Госдумы по обороне

    Онкобольная Лерчек ослепла на один глаз

    Все новости
