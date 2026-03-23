Небензя: Зеленский ошарашен смещением внимания на Ближний Восток

Президент Украины Владимир Зеленский ошарашен смещением внимания с постсоветской страны на Ближний Восток. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, его слова приводит ТАСС.

«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества. Киевский режим оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть себе внимание», — сказал Небензя.

Ранее Зеленский заявлял, что страна готова дать дроны-перехватчики странам Ближнего Востока в обмен на ракеты PAC-3 (ракеты для систем Patriot).