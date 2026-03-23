Оставившая символы на памятниках россиянка выслушала приговор

В Ставропольском крае осудили женщину за осквернение захоронений участников СВО

В Ставропольском крае осудили женщину за осквернение захоронений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статье 244 («Осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2025 года местная жительница в местах захоронения военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО), маркером нанесла различные символы и оскорбительные надписи с целью осквернения.

Совместная работа сотрудников МВД и ФСБ позволила задержать злоумышленницу. Суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения.

