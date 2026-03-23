18:26, 23 марта 2026Силовые структуры

Оставившая символы на памятниках россиянка выслушала приговор

В Ставропольском крае осудили женщину за осквернение захоронений участников СВО
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Ставропольском крае осудили женщину за осквернение захоронений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статье 244 («Осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2025 года местная жительница в местах захоронения военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (СВО), маркером нанесла различные символы и оскорбительные надписи с целью осквернения.

Совместная работа сотрудников МВД и ФСБ позволила задержать злоумышленницу. Суд приговорил ее к двум годам колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие из-за надругательства над местом захоронения.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Московский военный округ вооружили «Трюфелями»

    Россиян предупредили об одном штрафе

    Иран анонсировал новый правовой режим в Ормузском проливе

    Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

    Люди пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Москве

    Вероятность лишения мандата оскорбившего поклонников Чака Норриса депутата Госдумы оценили

    Иранский кризис ударил по союзнику США в Европе

    Власти России решили присмотреться к некоторым доходам граждан

    Участница «Мисс Вселенная» провела в больнице четыре месяца после падения со сцены

    Все новости
