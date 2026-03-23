Трампа уличили во лжи после одного заявления об Иране

Политолог Ордуханян назвал ложью слова Трампа об удачных переговорах с Ираном

Дело к перемирию США и Ирана не идет, а слова главы Белого дома Дональда Трампа о прекращении нанесения ударов по ближневосточной стране из-за удачных переговоров — очередная ложь, убежден политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Трамп заявил, что США прекращают все военные удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров.

«Трамп сейчас самым активным образом ведет переговоры со своими вассалами по НАТО, вовлекая их в крупномасштабную операцию. Также идут секретные переговоры при помощи монархии [Персидского] залива, их разведсообщества с прокси-силами на местах — курдские повстанцы, Белуджистан, на востоке Афганистан, — для подготовки наземной военной операции. Все это делается для отвода глаз», — сообщил политолог.

По мнению Ордуханяна, Иран никоим образом не собирается прекращать военные действия, а американцы понимают, что им не удастся добиться успеха в регионе без наземной операции, поэтому затягивают конфликт.

Трамп нагло врет, говоря о контактах с Ираном, полагает американист. Собеседник «Ленты.ру» считает, что у американского лидера нет никаких контактов с исламской страной, что там никто не станет с ним разговаривать и не сможет простить ему смерть школьниц. Он также напомнил о том, что уже выпущена шиитская фетва о джихаде.

«Так что давайте ждать крупномасштабную кампанию. Удастся ли Трампу уговорить своих вассалов и прислужников по НАТО? Это одно. Удастся ли ему ударить курдов? Удастся ли в 128-й раз обмануть курдов якобы созданием курдского независимого государства? Удастся ли ему на заклание отправить афганцев, как делал не раз его предшественник? Здесь абсолютно конкретная англосаксонская подлая игра. Трамп продолжает играть в нее. Мне будет очень странно, если кто-то поверит во все это. Так что давайте ждать наземной операции и новой эскалации конфликта», — заключил эксперт.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

