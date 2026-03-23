Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

Россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на победу «Зенита» над «Динамо»

Клиент букмекерской конторы выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на победу петербургского «Зенита» над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 1,3 миллиона рублей на победу «Зенита». Коэффициент составил 2,08.

«Зенит» одержал победу над «Динамо» 22 марта. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, после 22 матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице с 48 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Динамо» находится на девятом месте, набрав 30 очков.