17:50, 23 марта 2026Спорт

Победа «Зенита» принесла россиянину 2,7 миллиона рублей

Россиянин выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на победу «Зенита» над «Динамо»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клиент букмекерской конторы выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на победу петербургского «Зенита» над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 1,3 миллиона рублей на победу «Зенита». Коэффициент составил 2,08.

«Зенит» одержал победу над «Динамо» 22 марта. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, после 22 матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице с 48 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Динамо» находится на девятом месте, набрав 30 очков.

