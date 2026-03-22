«Зенит» победил «Динамо» в матче РПЛ

18:03, 22 марта 2026Спорт

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На 22-й минуте счет открыл полузащитник «Зенита» Джон Джон. На 37-й минуте счет сравнял хавбек Артур Гомес. На 43-й минуте вывел петербуржцев вперед нападающий Александр Соболев. На 85-й минуте окончательный счет установил полузащитник Максим Глушенков.

Таким образом, после 22 матчей «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице с 48 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на очко. «Динамо» находится на девятом месте, набрав 30 очков.

В следующем матче «Зенит» примет самарские «Крылья Советов», а «Динамо» — «Оренбург». Обе встречи пройдут 4 апреля.

