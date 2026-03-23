16:15, 23 марта 2026Путешествия

Поездки в Дубай подешевели для россиян до 40 процентов

Стоимость поездки в Дубай для россиян стала в 1,5 раза ниже
Алина Черненко

Фото: Satish Kumar / Reuters

Поездки в Дубай подешевели для россиян до 40 процентов — местные отели начали снижать стоимость проживания ради привлечения туристов. Об этом сообщает Baza.

Как пишет источник, курорты Дубая заметно опустели после того, как российские туроператоры приостановили продажи путевок на Ближний Восток. Живущие в эмирате соотечественники рассказали журналистам, что на пляжах и в ресторанах сейчас почти нет туристов, а пробки на дорогах исчезли. В последний раз они наблюдали такое во время пандемии.

Материалы по теме:
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026
1 марта 2026
Война вокруг Ирана ударила по туризму в целом ряде стран. Куда теперь безопасно летать россиянам и что будет с ценами?
3 марта 2026
3 марта 2026

По данным издания, стоимость отдыха в Дубае сейчас в 1,5 раза ниже, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке. Если раньше проживание в отеле Jumeira Rotana обошлось бы примерно в 145 тысяч рублей на двоих, то сейчас при самостоятельном бронировании и покупке авиабилетов поездка будет стоить от 99 тысяч рублей. А размещение в Hilton Garden Inn Dubai Deira подешевело со 141 тысячи до 95 тысяч рублей на двоих. В такую же цену обойдется и отдых в пятизвездочном Al Bandar Rotana, который раньше стоил 162 тысячи рублей.

Однако турагенты напомнили россиянам, которые решили рискнуть и организовать самостоятельный тур, что в случае непредвиденных обстоятельств им придется рассчитывать только на себя.

Ранее сообщалось, что из-за отмены рейса в Дубае россиянка трое суток не могла покинуть номер гостиницы. Ей сказали «сидеть и ждать», потому что позвонить могут в любой момент.

