Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 23 марта 2026

Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

Александра Лисица

Фото: Freepik

Приложения для отслеживания сна могут вызывать стресс у некоторых людей, рассказал норвежский психолог Хокон Лундеквам Берге. О том, что этот популярный способ улучшения качества ночного отдыха может быть опасен, он предупредил в разговоре с изданием Mirror.

Изучив данные 1000 человек, пользующихся трекерами сна, ученый обнаружил, что около 15 процентов респондентов заявили об улучшении качества сна, а 2,3 процента — об ухудшении. Наиболее распространенным негативным эффектом было усиление беспокойства по поводу сна — об этом рассказали 17 процентов опрошенных.

Чаще сообщали об отрицательных последствиях использования таких приложений тревожные люди с бессонницей — они были более склонны к негативным мыслям и беспокойству по поводу сна. Также они проявляли повышенное внимание к угрозам, связанным со сном, и переживали, что что-то помешает им отдохнуть.

Таким людям Берге рекомендовал отказаться от использования трекеров и, например, снимать умные часы на ночь. «В этом случае стоит просто прислушиваться к своему организму и ложиться спать, когда вы действительно чувствуете усталость. Кровать и спальня должны ассоциироваться со сном. Если вы отправитесь в постель раньше, чем ваше тело будет готово ко сну, то будете долго лежать с открытыми глазами, что может еще больше усугубить ваши проблемы со сном», — дал совет психолог.

Ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал о неожиданной причине возникновения храпа. Он утверждает, что к этой проблеме приводит изжога, поскольку она раздражает верхние дыхательные пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

    Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

    Профессиональный «покупатель» отсудил миллионы за мелкий дефект на машине

    WhatsApp и запрет на VPN помешали российскому судье раскрыть преступление

    Синоптик раскрыл темпы таяния снега в Москве

    Названы главные причины жалоб мужчин на женщин

    Популярный способ улучшения качества сна оказался опасным

    Новый глава ЦПК назвал приоритетную задачу

    Россияне упали в океан с высоты 50 метров в Таиланде и попали на видео

    Telegram оштрафовали на миллионы рублей в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok