Наука и техника
15:17, 23 марта 2026Наука и техника

Повышенный расход Patriot на Ближнем Востоке объяснили

Большой расход ракет Patriot на Ближнем Востоке связали с автоматическим режимом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Большой расход зенитных ракет систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Ближнем Востоке может быть связан с частой работой в автоматическом режиме. Истощение запасов ракет объяснил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Повышенный расход ракет ПВО для перехвата одиночных иранских дронов над Ближним Востоком, по мнению аналитиков, может быть связан с тем, что операторы комплексов Patriot во время налета... уходят в укрытия, оставляя систему работать в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.

Комплекс Patriot способен автоматически обнаруживать, сопровождать и перехватывать цели. Оборудование системы распознает угрозы и осуществляет пуск без команды оператора. Компьютер Patriot может просчитать траекторию цели, оптимальные точку перехвата и время старта перехватчика. При этом комплекс применяет избыточное количество ракет.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Ранее в марте газета The New York Times писала, что использование Ираном недорогих средств поражения ставит США и их союзников в экономически невыгодное положение. В частности, Patriot поражают дроны стоимостью 20-50 тысяч долларов ракетами, которые обходятся в несколько миллионов.

    Последние новости

    Россия остановила экспорт нефти из ключевых портов

    Лолита прокомментировала скандал с депутатом словами «Норрису точно накакать»

    В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

    Поставлен вопрос о собственности на OnlyFans

    Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

    Россия нашла нового покупателя газа

    Путин и Пашинян договорились встретиться

    В российском городе стало опасно дышать

    25-сантиметровая змея заползла в квартиру и напугала москвичей

    «Летающий радар» Saab заметили над Украиной

    Все новости
