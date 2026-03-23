Продажа дома звезды «Полицейского с Рублевки» обернулась проблемами

Риелтор Юсова: Снижение цены не помогло вдове Романа Попова продать семейный дом

Вдова звезды сериала «Полицейский с Рублевки» актера Романа Попова не может продать единственный дом семьи, даже сильно снизив на него цену. О проблемах, которыми обернулся поиск покупателя на жилье, рассказала риелтор Юлия Юсова, пишет «Газета.Ru».

Эксперт рассказала, что Попова планирует получить от продажи таунхауса 47 миллионов рублей. При этом многие потенциальные покупатели предпочитают с тем же бюджетом приобрести дом с полноценным участком. Свою роль также может играть история семьи, отметила Юсова.

«История вокруг продажи дома Романа Попова, безусловно, эмоционально тяжелая, и на практике такие факторы действительно иногда влияют на восприятие объекта, но почти никогда не становятся решающими. В дорогой недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на цену, формат дома и конкуренцию на рынке. История семьи может создавать дополнительный эмоциональный барьер для части покупателей, особенно когда речь идет о доме для жизни», — пояснила риелтор.

Речь идет о таунхаусе площадью 300 квадратных метров, расположенном в красногорском поселке «Архангельская Ривьера». В нем есть пять спален и три ванных комнаты. Изначально его выставили на продажу за 52 миллиона рублей, но позже цену снизили до 47 миллионов. Супруга звезды сериала «Полицейский с Рублевки» заявила, что не сможет сама содержать большой особняк и планирует купить квартиру на деньги с продажи.