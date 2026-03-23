Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:12, 23 марта 2026

Продажа дома звезды «Полицейского с Рублевки» обернулась проблемами

Риелтор Юсова: Снижение цены не помогло вдове Романа Попова продать семейный дом
Нина Ташевская
Нина Ташевская

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вдова звезды сериала «Полицейский с Рублевки» актера Романа Попова не может продать единственный дом семьи, даже сильно снизив на него цену. О проблемах, которыми обернулся поиск покупателя на жилье, рассказала риелтор Юлия Юсова, пишет «Газета.Ru».

Эксперт рассказала, что Попова планирует получить от продажи таунхауса 47 миллионов рублей. При этом многие потенциальные покупатели предпочитают с тем же бюджетом приобрести дом с полноценным участком. Свою роль также может играть история семьи, отметила Юсова.

«История вокруг продажи дома Романа Попова, безусловно, эмоционально тяжелая, и на практике такие факторы действительно иногда влияют на восприятие объекта, но почти никогда не становятся решающими. В дорогой недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на цену, формат дома и конкуренцию на рынке. История семьи может создавать дополнительный эмоциональный барьер для части покупателей, особенно когда речь идет о доме для жизни», — пояснила риелтор.

Речь идет о таунхаусе площадью 300 квадратных метров, расположенном в красногорском поселке «Архангельская Ривьера». В нем есть пять спален и три ванных комнаты. Изначально его выставили на продажу за 52 миллиона рублей, но позже цену снизили до 47 миллионов. Супруга звезды сериала «Полицейский с Рублевки» заявила, что не сможет сама содержать большой особняк и планирует купить квартиру на деньги с продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok