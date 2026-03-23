Азаров: Бегущие от мобилизации украинцы открывают двери по шифрованному стуку

Мужчины, уклоняющиеся от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине), открывают двери у себя дома в Киеве по шифрованному стуку и не отвечают на звонки. Об этом журналистам ТАСС рассказал бывший украинский премьер-министр Украины Николай Азаров, занимавший этот пост в 2010-2014 годах.

В интервью речь зашла о том факте, что улицы столицы Украины стали пустынными. Азаров привел комментарии местных жителей, которые писали ему, что в городе «мужики сидят в квартирах, открывают дверь своим женам, родным после шифрованного стука в дверь», а также избегают телефонных звонков.

По их словам, уверенно гуляет по улицам только президент страны Владимир Зеленский, иронично подметил экс-премьер. «Смех смехом. Но это ж трагедия огромнейшая», — подчеркнул он.

Ранее украинские медиа писали, что шесть женщин на Украине ошибочно объявили в розыск за уклонение от мобилизации. Между тем, уточняется, что гражданки не имеют военного или медицинского образования, а поэтому не могут быть призваны на фронт.