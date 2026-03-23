Экономика
21:54, 23 марта 2026

Путин подписал закон о доходах от возвращенных пенсионных взносов

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует россиянам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если они позже были возвращены работодателю из-за переплаты. Соответствующий документ 23 марта был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе также определен порядок расчета средств, которые требуется исключить из резерва для отражения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Владимир Путин также подписал закон, который позволяет выдавать частным охранным предприятиям боевое оружие для защиты объектов от вражеских беспилотных летательных аппаратов.

