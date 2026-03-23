00:45, 23 марта 2026Россия

Ракетную опасность объявили в российском регионе

Губернатор Клычков: Ракетная опасность объявлена в Орловской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ракетную опасность объявили на территории Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков, разместив пост в своем канале на платформе Мах.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!», — отмечается в публикации.

Местных жителей предупредили, что если они находятся дома, то нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, кладовой. В случае, если человек находится на улице, то необходимо зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Материалы по теме:
Что делать при звуке сигнала «Воздушная тревога»? Порядок действий для населения
Что делать при звуке сигнала «Воздушная тревога»?Порядок действий для населения
17 марта 2026
Сигнал «Ракетная опасность»: что делать дома и на улице, где можно и нельзя прятаться
Сигнал «Ракетная опасность»:что делать дома и на улице, где можно и нельзя прятаться
17 марта 2026

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 13 раз пытались атаковать регион. Вражеские силы шесть раз применяли артиллерию по отселенным районам области.

    Последние новости

    Спецназ Росгвардии сбил дрон ВСУ в момент атаки на российского губернатора

    В США рассказали о «новой главе» в отношениях с Россией

    Ракетную опасность объявили в российском регионе

    В России оценили вероятность создания «Чебурнета»

    Уиткофф раскрыл подробности переговоров США и Украины

    Слухами о похищенном мужчине в рабстве у дельфинов заинтересовалась полиция

    Китайский Z-21 впервые показали вблизи

    В Венгрии отреагировали на планы Украины прислать наблюдателей на выборы

    Дмитриев высмеял «успехи» русофобской программы ЕС

    Спрогнозированы катастрофические последствия из-за ультиматума Трампа по Ирану

    Все новости
