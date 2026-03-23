11:03, 23 марта 2026

Раскрыт благоприятный эффект привычного продукта для микрофлоры кишечника

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Towfiqu ahamed barbhuiya / Shutterstock / Fotodom

Чернослив не снижает образование опухолей толстой кишки, но заметно изменяет кишечную микрофлору в благоприятную сторону. К такому выводу приходят исследователи, изучившие влияние сушеной сливы на крыс с химически индуцированным риском кишечных опухолей. Результаты опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В эксперименте животных в течение 32 недель кормят рационом с 5-процентным или 10-процентным содержанием чернослива либо контрольной диетой без него. Количество и размер опухолей в толстой кишке в итоге не различаются, однако у группы с более высоким содержанием чернослива в рационе появляется тенденция к меньшему числу опухолей в тонком кишечнике.

При этом чернослив усиливает ферментацию в кишечнике и повышает разнообразие бактерий. Особенно заметно растет количество микроорганизмов, связанных с выработкой короткоцепочечных жирных кислот, включая бутират. Одновременно увеличивается и общий уровень этих соединений, которые считаются важными для здоровья кишечника.

Авторы подчеркивают, что прямого противоопухолевого эффекта в толстой кишке чернослив не показывает. Однако выраженные изменения в составе микробиоты и рост полезных метаболитов говорят о том, что этот продукт все же может приносить кишечнику пользу.

Ранее ученые выяснили, что употребление фруктов и овощей заметно защищает кишечник от воспаления.

