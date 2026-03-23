Наука и техника
13:56, 23 марта 2026Наука и техника

Раскрыта «ложка дегтя» антидроновой «Елки»

Дрон-перехватчик «Елка» не сможет сбивать цели ночью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский дрон-перехватчик «Елка», который эффективно применяют против украинских аппаратов, не может работать ночью. Ограничения антидроновой системы раскрыл Telegram-канал «Осведомитель».

Автор обратил внимание на кадры, демонстрирующие поражение дронов-приманок «Елками». По его словам, беспилотный перехватчик обеспечивает оптимальное соотношение стоимости средства поражения к стоимости сбиваемой цели.

«Однако есть и ложка дегтя. Несмотря на свою полезность, одним из минусов является то, что "Елка" применима лишь в дневное время суток», — говорится в сообщении.

Ранее в марте представитель компании разработчика сообщил, что объемы серийного производства «Елок» наращивают. Запускаемый с ручной установки аппарат оснащен искусственным интеллектом, который позволяет «Елке» автономно осуществлять кинетическое поражение.

