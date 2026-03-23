Раскрыто условие для вступления Турции в войну с Ираном

Политолог Имаил: Вступление Турции в войну с Ираном возможно при прямых атаках

Вступление Турции в войну с Ираном возможно при прямых атаках со стороны Тегерана. Условие такого сценария раскрыл политолог, профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил, сообщает НСН.

«На данном этапе Турция вряд ли вступит в войну. Это возможно, если, не дай Бог, Иран нанесет удары по территории Турции… Я не думаю, что Иран пойдет на такой глупый шаг», — заявил он.

По его словам, в связи с этим участие Турции в войне более вероятно в случае удара Ирана по другой стране НАТО, но даже в этом случае прямое участие Анкары «будет не так просто устроить».

Политолог подчеркнул, что пока этот конфликт сказывается на Турции только по причине роста цен на энергоносители.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по их территории.