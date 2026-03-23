20:56, 23 марта 2026

Раскрыты выдающие сторонников Трампа детали во внешнем виде

Huffpost: Красные бейсболки и черные костюмы выдают сторонников Трампа
Мария Винар

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Доцент Института моды, дизайна и мерчандайзинга (ASU FIDM) штата Аризона Даниэль Спондер Теста и стилист Эдит Чан раскрыли детали во внешнем виде, которые выдают сторонников президента США Дональда Трампа. Комментарии экспертов публикует HuffPost.

В первую очередь специалисты указали на солнцезащитные очки обтекаемой формы, которые ранее ассоциировались со спортсменами и эстетикой 2000-х годов. Затем они отметили бейсболки, особенно красных и камуфляжных цветов. «Эта категория головных уборов, вероятно, является наиболее прямым примером интеграции политики в мужскую моду на данный момент. Ярко-красный цвет, используемый в кепках MAGA, стал очень узнаваемым политическим символом», — объяснила Теста.

Кроме того, союзников Трампа могут выдать минималистичные костюмы черных цветов, обтягивающие рубашки и брюки, а также одежда в стиле преппи. При этом, как отметили эксперты, последний пункт характеризуется консервативными и эстетическими образами в мужской моде.

Вдобавок Теста и Чан внесли в свой список свободные костюмы с длинными галстуками и кожаные лоферы.

Ранее профессор гендерных исследований и культуры в Университете Лидса в Великобритании Рут Холлидей объяснила желание женщин из окружения Трампа выглядеть одинаково.

