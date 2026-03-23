Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

Терапевт Ашихмин: В шашлыке образуются повышающие риск рака соединения

Трансжиры и сильно прожаренная пища повышают риск развития рака. Об этом предупредил терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач объяснил, что трансжиры образуются при промышленной обработке растительных масел, когда они становятся твердыми и теряют естественную структуру. По его словам, такие вещества могут встраиваться в клетки организма и нарушать их работу, что со временем повышает вероятность развития онкологических заболеваний.

Эксперт отметил, что риск увеличивается при употреблении пищи, приготовленной на сильно разогретом или многократно используемом масле. К опасным продуктам также относятся дешевые изделия с кулинарными жирами и пережаренное мясо, например шашлык, так как в нем образуются вредные соединения.

