19:28, 23 марта 2026

Россиян предупредили о повышающих риск рака продуктах

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: muosagfx / Shutterstock / Fotodom

Трансжиры и сильно прожаренная пища повышают риск развития рака. Об этом предупредил терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач объяснил, что трансжиры образуются при промышленной обработке растительных масел, когда они становятся твердыми и теряют естественную структуру. По его словам, такие вещества могут встраиваться в клетки организма и нарушать их работу, что со временем повышает вероятность развития онкологических заболеваний.

Эксперт отметил, что риск увеличивается при употреблении пищи, приготовленной на сильно разогретом или многократно используемом масле. К опасным продуктам также относятся дешевые изделия с кулинарными жирами и пережаренное мясо, например шашлык, так как в нем образуются вредные соединения.

Ранее терапевт Ольга Чистик рассказала, как снизить уровень холестерина без лекарств. По ее словам, в первую очередь нужно снизить потребление продуктов с насыщенными жирами.

