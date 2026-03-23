Россиянам рассказали о массовом дожитии до 150 лет

Профессор Лидский: Увеличить жизнь большинства людей до 120 лет невозможно

В настоящее время увеличить жизнь большинства людей до 120 лет и более невозможно, поскольку современная медицина не может остановить или радикально замедлить процессы старения. Об этом профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский рассказал на научной конференции «День Бластима 2026» в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова. Его заявление приводит ТАСС.

«В настоящее время трудно говорить о массовом дожитии людей даже до 120 лет, в то время как оценка максимальной продолжительности жизни в 150 лет является скорее смелым предположением, чем доказанным фактом», — сказал эксперт.

По его словам, зафиксированный рост ожидаемой продолжительности жизни в XX веке в настоящее время замедлился или вовсе прекратился, поскольку классическая медицина исчерпала свои возможности продления жизни, для чего необходимы прорывные исследования в биологии старения.

Эксперт допустил, что теоретически предела человеческой жизни может не существовать.

В декабре главврач поликлиники № 1 Управления делами президента РФ Елена Ржевская заявила, что продолжительность жизни в 120 лет является вполне достижимой целью.

В ноябре газета The New York Times сообщила, что лаборатория Lonvi Biosciences, которая находится в Китае, занимается технологиями достижения долголетия, и не исключает, что «дожить до 150 лет определенно реально».

