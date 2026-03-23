Россияне устроили погром в ЖК и поплатились

В Екатеринбурге молодые люди устроили погром в ЖК и попали под проверку полиции

В Екатеринбурге 11 молодых людей устроили погром в жилом комплексе (ЖК) на улице Фурманова и поплатились. После инцидента россияне попали под проверку полиции. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Жильцы отметили, что юноши не смогли попасть в подъезд. Позже они обошли дом и пытались попасть внутрь через двери, ведущие в паркинг и на лестницу. Ручки дверей они выломали.

Кроме того, толпа хулиганов разбила несколько стекол и снесла одну из дверей. Повреждения обнаружил охранник во время обхода.

Стоимость ущерба пока не определена, но заявление жильцы написали. В полиции Екатеринбурга подчеркнули, что по факту инцидента организована проверка.

