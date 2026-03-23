Силовые структуры
13:12, 23 марта 2026

Российские пенсионеры сошлись в драке за бесплатные газеты

В метро Москвы мужчина напал с баллончиком на пенсионерку из-за бесплатных газет
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве сотрудники полиции задержали 67-летнего россиянина, подозреваемого в нападении на пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба столичного МВД.

По данным полиции, в вестибюле станции метро «Черкизовская» у мужчины и пожилой женщины произошел конфликт. Причиной стали бесплатные газеты. Пенсионер раскладывал их на стендах, а потерпевшая приходила и забирала сразу по много экземпляров. Конфликт перерос в драку в ходе которой пожилой мужчина распылил слезоточивый газ в лицо сопернице.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Приморье 70-летний пенсионер приревновал своего друга к жене и зарубил его топором.

