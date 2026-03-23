10:17, 23 марта 2026

Российский «Бал» атакует «волчьей стаей»

Иван Потапов
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские береговые ракетные корабли (БРК) «Бал» отрабатывают атаку на корабли противника тактикой «волчья стая», предполагающей применение нескольких ракет, идущих на цель с разных направлений. Об этом газете «Известия» сообщили источники в Минобороны.

По данным собеседников, подобный ход позволяет перегрузить систему противовоздушной обороны противника, что снижает шансы вражеского корабля выжить. Данную тактику проверили в ходе электронных пусков Военно-морского флота (ВМФ) России.

В военном ведомстве подчеркнули, что ракеты Х-35, применяемые БРК, летают на высоте около пяти метров над уровнем моря, что делает их практически незаметными для радаров противника.

«Во время атаки комплексу дается одна цель, и заметная дистанция между ракетами позволяет их уничтожить. Если же несколько боеприпасов одномоментно подойдут с разных направлений на корабль, то целевой канал будет перегружен», — заметил экс-начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник.

Ранее газета «Красная звезда» заметила, что дозвуковые противокорабельные ракеты Х-35 комплекса «Бал» в полете маскируются на фоне моря.

В октябре 2021 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном секторе сообщил, что «Бал» получит новую ракету с вдвое увеличенной дальностью стрельбы.

