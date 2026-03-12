Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

«Красная звезда»: ПКР Х-35 комплекса «Бал» — это ракета с интеллектом

Дозвуковые противокорабельные ракеты (ПКР) Х-35, которыми вооружены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал», в полете маскируются на фоне моря. Преимущества изделия назвали в публикации «Красной звезды».

По словам автора, Х-35 — это оружие с интеллектом. После старта ракета идет к цели на высотах 3-5 метров над водной гладью. «В штормовую погоду, когда море само по себе создает мощный радиофон, заметить такую цель радарами корабля практически невозможно», — говорится в материале.

Каждая самоходная пусковая установка БРК «Бал» несет восемь ракет в транспортно-пусковых контейнерах. Ракета Х-35УЭ способна поразить цель на дальности до 260 километров. Изделие несет боевую часть весом 144 килограмма.

В августе 2025 года американское издание The National Interest писало, что крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, которыми вооружают российские корабли, доказывают, что Россия остается серьезной державой.