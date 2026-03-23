19:51, 23 марта 2026

Российский пенсионер вызвал товарищу скорую и получил десять лет колонии

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Крыму осудили мужчину за расправу над товарищем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в ночь на 20 июля 2025 года 73-летний житель Санкт-Петербурга находился в гостях у друга детства в частном доме в одном из садовых товариществ. В ходе распития алкогольных напитков между ними произошел конфликт и гость нанес товарищу множественные удары руками и ногами, а затем и ножом. После этого деревянной скамьей придавил пострадавшему шею, перекрыв дыхательные пути.

Утром, спрятав нож на участке, злоумышленник вызвал скорую, которая зафиксировала гибель пострадавшего. При этом мужчина полностью отрицал свою причастность к произошедшему.

Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД добыли неопровержимые доказательства совершенного им преступления.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима.

