09:12, 23 марта 2026

Семейная пара автоподставщиков обманула россиян на миллионы рублей

Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по делу двух жителей Владивостока, которые на протяжении трех лет зарабатывали на инсценировках ДТП. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Семейная пара проходит обвиняемыми по статье 159.5 УК РФ. Их дело направлено в Первореченский районный суд. Три страховые компании заявили гражданские иски на сумму свыше пяти миллионов рублей.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год злоумышленники создали организованную группу, специализировавшуюся на подставных авариях. Они намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах города, после чего незаконно получали страховые выплаты. Всего за это время им удалось инсценировать 27 ДТП. Общая сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, составила более пяти миллионов рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали устраивающую россиянам ДТП за миллионы рублей ОПГ страховых каскадеров.

    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

    МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Все новости
