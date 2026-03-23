Семейная пара автоподставщиков обманула россиян на миллионы рублей

Во Владивостоке пройдет суд над парой автоподставщиков

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по делу двух жителей Владивостока, которые на протяжении трех лет зарабатывали на инсценировках ДТП. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Семейная пара проходит обвиняемыми по статье 159.5 УК РФ. Их дело направлено в Первореченский районный суд. Три страховые компании заявили гражданские иски на сумму свыше пяти миллионов рублей.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год злоумышленники создали организованную группу, специализировавшуюся на подставных авариях. Они намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах города, после чего незаконно получали страховые выплаты. Всего за это время им удалось инсценировать 27 ДТП. Общая сумма ущерба, причиненного страховым компаниям, составила более пяти миллионов рублей.

