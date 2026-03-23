Собака нашла викторианский пузырек с ядом знаменитой отравительницы

В Великобритании собака нашла пузырек с ядом знаменитой отравительницы

В Великобритании домашняя собака откопала в саду викторианский пузырек с ядом, который может быть связан со знаменитым преступлением 160-летней давности. Об этом сообщает SWNS.

Лабрадор по кличке Стэнли около года рыл землю в одном и том же месте возле дома в деревне Клист-Хонитон в графстве Девон. Его хозяин, 49-летний Пол Филлипс, думал, что пес унюхал старую трубу, но оказалось, что под землей был флакон из синего стекла с надписью «Не употреблять».

Филлипс выяснил, что в 1865 году по соседству жила Мэри Энн Эшфорд, вошедшая в историю как отравительница. Она хотела завладеть сбережениями мужа, чтобы начать новую жизнь с любовником, и для этого подмешала ему в чай мышьяк. В итоге ее разоблачили и приговорили к повешению. По мнению Филлипса, именно Эшфорд спрятала флакон с ядом, который нашла собака.

«Тот факт, что пузырек был закопан, а не выброшен, говорит о том, что кто-то пытался его спрятать», — считает Филлипс. По его словам, добравшись до пузырька, пес перестал копать в этом месте.

В декабре 2023 года сообщалось, что в Германии нашли свинцовый лист со средневековым заклинанием для вызова Сатаны. Лист обнаружили при строительстве в городе Росток, земля Мекленбург-Передняя Померания.