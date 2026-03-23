Собчак не смогла купить особняк в Москве

Собчак не смогла купить на аукционе исторический особняк в Москве

Журналистка Ксения Собчак не смогла купить исторический особняк в центре Москвы, выставленный на аукцион. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на протокол торгов.

Речь идет об объекте, расположенном в Малом Власьевском переулке в Хамовниках. Площадь особняка составляет 529,6 квадратного метра, он признан объектом культурного наследия регионального значения.

Торги организовало ПАО «Дом.рф», стартовая цена составила 204,2 миллиона рублей. Всего для участия одобрили 20 заявок, в том числе заявку Собчак, которая предложила за лот 261,4 миллиона рублей. Однако победителем стало ООО «Ликвид Стэйт», предложившее 672,1 миллиона.

