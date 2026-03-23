06:52, 23 марта 2026

Все сценарии развития конфликта с Ираном сочли проигрышными для США

Economist: У США есть четыре варианта действий с Ираном, но все они плохи
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Соединенные Штаты Америки имеют в запасе четыре варианта действий в отношении Ирана, однако все они плохи для Вашингтона. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Так, американская администрация может вести переговоры, завершить, продолжить или усилить военную операцию, но выбор в пользу какой-либо из этих опций не сделан, поскольку «ни одна из них не является хорошей», утверждает издание.

Идея с переговорами кажется сложной, так как последние два раза Штаты начинали удары по Ирану в разгар дискуссий с Тегераном. К тому же издание прогнозирует трудности с выбором посредника, а также обращает внимание на максималистские требования сторон.

Завершение конфликта сейчас и провозглашение победы не снизит опасения США по поводу запасов обогащенного урана, которым обладает Иран, а также не сможет быстро снизить цены на энергоносители, так как контроль над Ормузским проливом останется целиком за Ираном, пишет The Economist. Помимо этого, Вашингтон рискует испортить отношения с союзниками в Персидском заливе, поскольку Штатам придется отказаться от своей ключевой позиции на Ближнем Востоке, гарантирующей безопасные потоки для нефти из региона.

Комментируя третий вариант, включающий в себя продолжение боевых действий, то, согласно оценке журнала, нет гарантий того, что эти усилия будут успешными, так как даже при самом тяжелом для себя положении Тегеран сможет наносить удары по соседним государствам и блокировать Ормузский пролив.

И, наконец, эскалация конфликта вряд ли возможна без наземной операции. Она также может привести к новым ударам Ирана по энергетической инфраструктуре соседних стран, предупреждает издание.

Ранее The Economist писал, что американская армия может существенно ослабнуть из-за военных действий против Ирана. Автор отметил, что Вооруженные силы США, вероятно, не смогут отправлять военных в некоторые регионы в ближайшие годы.

