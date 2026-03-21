Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 21 марта 2026

«Я думаю, мы победили». Трамп заявил об уничтожении Ирана и отказался объявлять перемирие

Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона уже победила Иран.

Я думаю, мы победили в войне с Ираном. Я не хочу объявлять перемирие. Вы не объявляете перемирие, когда буквально уничтожаете другую сторону

Трамп считает, что США могли бы завершить военную операцию против Ирана «прямо сейчас». Но, по его мнению, в этом случае Тегеран восстановит свои силы. «Ему потребовалось бы около 10 лет, но это неприемлемая ситуация, поэтому он считает, что мы должны продолжить [боевые действия]», — сказал политик.

Президент США добавил, что «самым главным» для Вашингтона является не допустить того, чтобы Тегеран обладал ядерным оружием.

Трамп также заявил о возможности завершить военную операцию против Ирана «за две секунды». По словам американского лидера, Вашингтон этого не делает из-за благоразумия руководства. Он также сообщил, что в республике «уничтожено все, что можно уничтожить».

Пентагон готовит план наземной операции в Иране

По данным CBS News, Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов в Иран. Высокопоставленные командующие направили конкретные запросы по подготовке к такому варианту действий.

Агентство Reuters также сообщало, что администрация американского лидера рассматривает возможность развертывания тысяч своих военнослужащих, чтобы усилить операцию на Ближнем Востоке. Как уточнялось, отправка войск может предоставить главе Белого дома дополнительные возможности при рассмотрении вопроса о расширении американо-израильской операции, так как она идет уже третью неделю.

При этом сам Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити заявил, что не намерен направлять войска для проведения сухопутной операции против Ирана.

Я никуда не направляю войска. А если бы и направлял, то уж точно не стал бы вам об этом рассказывать

Раскрыта стоимость военной операции США в Иране

Соединенные Штаты потратили более 25 миллиардов долларов на военную операцию против Ирана. Портал Iran War Cost Tracker со ссылкой на доклад Пентагона сообщил, что сумма расходов за первые шесть дней конфликта составила 11,3 миллиарда долларов, а каждый последующий день обходился Вашингтону еще в 1 миллиард. Отмечается, что атака США на Иран обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду.

При этом руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет заявил, что атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов. Как указал политик, у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию.

По словам журналиста издания Atlantic Нэнси Юссеф, расходы США на военную операцию в Иране составляют один миллиард долларов в день.

Американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский считает, что президент США может не получить денег от Конгресса на продолжение военной операции в Иране.

13 марта американский аналитический центр CATO Institute сообщил, что дальнейшее финансирование операции против Ирана не поможет США одержать победу. В частности, они указали на дефицит американских систем противоракетной обороны, восполнение которых займет годы, даже если на это будут выделены деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok