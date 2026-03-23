Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

Посольство РФ: Среди экипажа танкера Deyna не оказалось граждан России

Среди экипажа танкера Deyna, задержанного Военно-морскими силами Франции, не оказалось граждан России. Об этом сообщили в российском посольстве в Париже, передает ТАСС.

«Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет», — указали в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание танкера Deyna. При этом представитель Кремля не уточнил причины, по которым он не может дать оценку произошедшему.

Ранее танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанный Францией в Средиземном море, доставили в порт Марселя.