13:38, 23 марта 2026Мир

Среди экипажа задержанного Францией танкера не оказалось граждан России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Prefecture maritime de la Mediterranee / Etat Major des Armees / Handout / Reuters

Среди экипажа танкера Deyna, задержанного Военно-морскими силами Франции, не оказалось граждан России. Об этом сообщили в российском посольстве в Париже, передает ТАСС.

«Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет», — указали в дипмиссии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание танкера Deyna. При этом представитель Кремля не уточнил причины, по которым он не может дать оценку произошедшему.

Ранее танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанный Францией в Средиземном море, доставили в порт Марселя.

    Последние новости

    Трамп приказал ограничить удары по Ирану

    Москвичей предупредили о рекордном потеплении

    Российский фондовый рынок обвалился

    Не знающая о беременности женщина приняла схватки за аппендицит и родила ребенка в штаны

    Два концерта соведущего Сабурова отменили в России

    Задержан подозреваемый в ранении подростка на фуд-корте российского города

    В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

    Партнер России заявил о беспрецедентных проблемах в экономике

    Россия стала продавать ЕС больше рыбы

    Трамп захотел пригласить Лукашенко в гости

    Все новости
