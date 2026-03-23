12:59, 23 марта 2026Мир

В Кремле отреагировали на вопрос о задержании танкера Deyna во Франции

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Prefecture maritime de la Mediterranee / Etat Major des Armees / Handout / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание танкера Deyna военно-морскими силами (ВМС) Франции. Об этом он заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

«Я оставляю это без комментариев. Это единственное, что я сейчас могу сказать по этой теме», — сказал представитель Кремля.

Песков не уточнил причины, по которым он не может дать оценку произошедшему.

Ранее танкер Deyna, следовавший под флагом Мозамбика из Мурманска и задержанный Военно-морскими силами (ВМС) Франции в Средиземном море, доставили в порт Марселя. В районе якорной стоянки введены ограничения морской и воздушной навигации до 27 марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон связал задержание следовавшего из России танкера Deyna французскими ВМС с поддержкой Украины. Он обвинил судно в якобы обходе международных санкций и нарушении морского права.

