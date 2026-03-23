США похвастались ударом по снятому с вооружения в Иране советскому «Квадрату»

США нанесли удар по иранской пусковой установке зенитно-ракетного комплекса HQ-2 — поставлявшейся из Китая копии советской С-75. Видео удара по военной технике, давно снятой с вооружения, опубликовала «Российская газета».

Кроме того, несколько раз в роликах мелькали ЗРК «Квадрат» — экспортные версии советских 2К12 «Куб». Часть из них была захвачена во время отражения нападения Ирака в 80-х. В то же время некоторое количество установок было поставлено Ливией.

В 90-е годы производились небольшие закупки «Квадрата» в странах Восточной Европы, вероятно, в Польше. Но на сегодняшний день такое оружие считается устаревшим.

В ролике также показан повторный удар по сильно поврежденному комплексу MIM-23 Hawk, закупленному в 70-е годы. Вероятно, в отчетах такой удар американской армии был преподнесен как новый успешно уничтоженный объект.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует множество противоречивых заявлений по ситуации вокруг Ирана, но надеется на скорое урегулирование конфликта.