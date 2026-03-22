Стала известна судьба пропавшего в Карелии мальчика

«ЛизаАлерт»: В Карелии нашли пропавшего 11-летнего мальчика из Петрозаводска

11-летний мальчик из Петрозаводска нашелся живым. О его местонахождении не было известно с 18 марта, сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.

«Найден, жив», — уточняется в социальных сетях волонтеров.

Между тем уже стало понятно, что в исчезновении школьника нет криминальной составляющей, отмечается в Telegram-канале полиции Карелии. Стражи порядка поблагодарили всех неравнодушных за помощь.

До этого журналисты РИА Новости выяснили, что ребенок ранее мог сбегать из дома.

