Россия
21:21, 22 марта 2026

Стала известна судьба пропавшего в Карелии мальчика

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Global Look Press

11-летний мальчик из Петрозаводска нашелся живым. О его местонахождении не было известно с 18 марта, сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Карелии.

«Найден, жив», — уточняется в социальных сетях волонтеров.

Между тем уже стало понятно, что в исчезновении школьника нет криминальной составляющей, отмечается в Telegram-канале полиции Карелии. Стражи порядка поблагодарили всех неравнодушных за помощь.

До этого журналисты РИА Новости выяснили, что ребенок ранее мог сбегать из дома.

Почти две недели назад сообщалось, что в Самарской области начали искать двух пропавших детей. По данным правоохранителей, из дома ушли мальчик и девочка 2010 и 2016 годов рождения.

