10:37, 23 марта 2026

Тимати заподозрили в новом романе спустя семь месяцев после родов возлюбленной

Рэпера Тимати заподозрили в романе с молодой моделью Екатериной Лукьяновой
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) заподозрили в новом романе спустя семь месяцев после родов возлюбленной. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник.

Отмечается, что музыкант часто проводит время в столичном клубе Kiki, где его видят в обществе молодой блондинки. По информации из окружения артиста, это модель Екатерина Лукьянова, которая окончила колледж в Барнауле и недавно переехала в Москву. Девушке чуть больше 20 лет.

«Тимур лично проводит девочку в ВИП-зону, держит за руку, периодически они остаются вдвоем. В випку Тимати допускает только своих. Очевидно, что между ними теплое и доверительное общение», — заявил инсайдер.

При этом рэпер и Лукьянова не выкладывают совместные фото, а охрана запрещает их снимать. Кроме того, манекенщицу выводят через черный ход после отъезда Тимати из заведения. Однако свидетели ситуации беспокоятся об избраннице исполнителя Валентине Ивановой, которая в августе 2025 года родила от него дочь.

«Катя сейчас закрыла все свои соцсети, конечно же, ничего провокационного не выкладывает. Они не фотографируются, не снимают видео публично. Но те, кто видит все это, переживают за Валентину, которая ни о чем не подозревает и постит милые видео с ребенком», — указал источник издания.

В ноябре 2025 года Иванова спровоцировала слухи о помолвке, похваставшись роскошным кольцом с массивным бриллиантом. Перед этим она рассказала об облысении после родов.

