07:55, 23 марта 2026Мир

Трамп оставил загадочное послание на фоне ультиматума Ирану
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп оставил загадочное послание на фоне угрозы атаковать ряд электростанций Ирана. Об этом глава Белого дома написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Мир через силу, мягко говоря!!!», — указал американский лидер.

Подход «мир через силу» является центром общей внешнеполитической концепции Трампа под названием «Америка прежде всего».

22 марта Трамп пригрозил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов.

В Иране отреагировали на требование президента США и заявили о готовности атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.

