08:40, 23 марта 2026Бывший СССР

Украинских операторов БПЛА отправили в штурмовики

РИА: Операторов БПЛА 159-й бригады ВСУ отправляют в штурмовики
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украинское командование 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют в штурмовые отряды операторов БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Первое отделение ударных беспилотных авиационных комплексов четвертого взвода второй роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что после отправки в район населенного пункта, отделение пропало без вести.

Ранее стало известно, что операторы ударных дронов российской группировки «Север» осуществили блокировку подвоза боеприпасов украинским подразделениям в Сумской области.

