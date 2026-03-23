РИА: Операторов БПЛА 159-й бригады ВСУ отправляют в штурмовики

Украинское командование 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют в штурмовые отряды операторов БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Первое отделение ударных беспилотных авиационных комплексов четвертого взвода второй роты батальона беспилотных систем в полном составе было переброшено в район Волчанских Хуторов», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что после отправки в район населенного пункта, отделение пропало без вести.

Ранее стало известно, что операторы ударных дронов российской группировки «Север» осуществили блокировку подвоза боеприпасов украинским подразделениям в Сумской области.