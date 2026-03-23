15:03, 23 марта 2026Мир

В Европарламенте сделали неожиданное заявление об Иране

Евродепутат Кеннес: Война США против Ирана — не конфликт, а вторжение
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Война США против Ирана — не просто вооруженный конфликт, а незаконное вторжение. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) от Бельгии Руди Кеннес в беседе с РИА Новости.

«Нет никакого конфликта между США, Израилем и Ираном. Это не конфликт. Конфликт — это между двумя сторонами. А то, что происходит, — это вторжение и незаконные бомбардировки страны», — отметил евродепутат.

Кеннес подчеркнул, что европейские государства должны были бойкотировать действия США и Израиля, но не осмелились. По его словам, только Испания выступила с осуждением действий Вашингтона.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с заявлением об иранском конфликте, назвав его незаконным.

