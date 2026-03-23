00:11, 23 марта 2026Мир

В Иране пригрозили США «ассиметричным» ответом на угрозы Трампа

ТАСС: Иран ответит асимметрично на угрозы Трампа против энергосетей
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sha Dati / XinHua / Global Look Press

Иран ответит ассиметрично в случае, если США решат нанести удары по иранской энергетической инфраструктуре. Об этом в интервью ТАСС предупредил неназванный высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Тегеране.

«Иран дал сильный, но соразмерный ответ на нападение на энергетическую сеть Ассалуйе. Однако наш ответ на дальнейшие угрозы в отношении критически важной инфраструктуры страны будет асимметричным», — сказал он.

По его словам, иранский ответ на нанесенные против энергосетей удары будет сильнее «в несколько раз».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана. «Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента времени, США нанесут удар», — подчеркнул он.

