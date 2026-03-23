В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

Руденко: У Лаврова постоянные контакты с коллегами из стран Персидского залива

У главы МИД России Сергея Лаврова налажены постоянные контакты с коллегами из стран Персидского залива, в том числе с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«У нашего министра постоянные контакты с коллегами из стран Залива, контакты с министром иностранных дел Ирана. Мы находимся в режиме реального времени, работаем со всеми, и наши послы работают в регионе», — сказал дипломат.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.