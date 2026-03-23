В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

Дат новых переговоров по Украине нет, но Россия готова к ним в любой момент. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о графике дипломатического процесса ответил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Не могу четко об этом сказать. Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет, но мы готовы к таким переговорам», — заявил дипломат.
Он добавил, что для новых переговоров также требуется встречное желание Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах Вашингтона и Киева, которые состоялись во Флориде. По его словам, внимание американской стороны сейчас в первую очередь сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако украинский конфликт также «должен быть доведен до конца».