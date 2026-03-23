Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 23 марта 2026

В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

Замглавы МИД Руденко: Дат новых переговоров по Украине нет, но РФ к ним готова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дат новых переговоров по Украине нет, но Россия готова к ним в любой момент. Так на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о графике дипломатического процесса ответил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Не могу четко об этом сказать. Насколько мне известно, никаких конкретных дат нет, но мы готовы к таким переговорам», — заявил дипломат.

Он добавил, что для новых переговоров также требуется встречное желание Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах Вашингтона и Киева, которые состоялись во Флориде. По его словам, внимание американской стороны сейчас в первую очередь сосредоточено на ситуации вокруг Ирана, однако украинский конфликт также «должен быть доведен до конца».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт убедивший Трампа ударить по Ирану аргумент Нетаньяху

    В МИД оценили вероятность начала наземной операции США в Иране

    МИД России отреагировал на ультиматум Трампа Ирану

    Россияне массово устремились на курорт Китая

    Переписка в Telegram стоила россиянину 13 лет свободы

    В МИД России высказались о контактах по конфликту на Ближнем Востоке

    В МИД высказались о дате новых переговоров по Украине

    SHAMAN ответил на вопрос о детях в браке с Мизулиной

    В Турции заявили о невозможности сохранить нейтралитет в иранском конфликте

    Уехавший в США российский журналист раскрыл парадокс Америки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok