23:26, 23 марта 2026Мир

В России анонсировали новые условия для мира на Украине

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Киев вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования конфликта на Украине. Такие изменения в отношении мирных переговоров анонсировал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по Украине, созванном по запросу украинской стороны, его цитирует ТАСС.

«Президент России неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами», — отметил дипломат.

Однако, указал Небензя, Киев отказывается от переговоров и стремится продолжить военные действия любой ценой, к чему его подталкивают и его союзники в Европе. «Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко высказался о дате новых переговоров по Украине. По его словам, Москва готова к ним в любой момент.

