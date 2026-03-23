20:39, 23 марта 2026Наука и техника

В России начали применять тяжелый «Гекса-кран»

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали применять тяжелые беспилотники «Гекса-кран» в зоне проведения СВО. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России.

Операторы подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады используют дроны с шестью несущими винтами в ходе боев за Константиновку. В одном из эпизодов боевой работы бойцы сбросили с «Гекса-крана» противотанковую мину ТМ-62, которая уничтожила укрытие противника.

«Этот борт, он отработал, все штатно, сейчас мы его вытащили на обслуживание — осматриваем, делаем записи, доработки, обратную связь с товарищами (производителями — прим. «Ленты.ру»), и сейчас опять обратно, на боевую работу», — сказал командир взвода с позывным Гера.

В ноябре стало известно, что ВС России испытывают в зоне СВО тяжелый квадрокоптер «Слон» с максимальной грузоподъемностью 90 килограммов.

