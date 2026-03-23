16:45, 23 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание постсоветской страны вступить в «коалицию желающих»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Желание Молдавии вступить в «коалицию желающих» по Украине — попытка подстроиться под соседние страны, а также стремление показать единство с Евросоюзом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Президент Молдавии Майя Санду подстраивается под веяния соседних стран, Румынии в первую очередь. Это очевидно, — сказал депутат. — Молдавия также старается продемонстрировать свое единство с ЕС, потому что очень надеется, что ее туда примут».

Чепа подчеркнул, что намерение «коалиции желающих» оказать военную поддержку Украине на самом деле существует только на бумаге — крайне маловероятно, что когда-либо ее участники перейдут к реальным действиям.

«Мы прекрасно понимаем, что все эти желающие разбегутся при первом же выстреле. Она создана только для того, чтобы воздействовать на украинских солдат. Показывать им, что они не одни, что "вы воюйте, а мы рядом". Но они не придут», — убежден политик.

Ранее Санду на брифинге после заседания Совета национальной безопасности заявила, что Молдавия готова стать частью «коалиции желающих» по Украине. По словам Санду, в настоящий момент Молдавия проводит обучение специалистов по разминированию для помощи Украине в постконфликтное время.

    Последние новости

    Два ключевых порта России приостановили экспорт нефти. Ночью один из них атаковали беспилотники

    В российском городе глыба льда едва не придавила родителей с младенцем

    Полковник рассказал о приказе депутату Госдумы извиниться за насмешку о Чаке Норрисе

    Одна из старейших компаний Пригожина подала заявление о ликвидации

    В России объяснили заявления Трампа об успешных переговорах с Ираном

    Москвичке прыснули в лицо из баллончика из-за бесплатных газет в метро

    Мощный взрыв прогремел на западе Нигерии

    Названы города России с самыми дорогими квартирами

    Продажа дома звезды «Полицейского с Рублевки» обернулась проблемами

    Раскрыто условие для вступления Турции в войну с Ираном

    Все новости
