В России предупредили о выходе конфликта вокруг Ирана из-под контроля

Депутат Чепа: Ситуация в Персидском заливе может сильно выйти из-под контроля

Конфликт в Персидском заливе разрастается, может выйти из-под контроля и привести к самым непредсказуемым последствиям, рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее американский аналитик Омар Баддар заявил, что ультиматум президента США Дональда Трампа Ирану приведет к глобальному кризису. По его словам, миру нужно готовиться к «грядущим мрачным дням».

Депутат отметил, что аналитики, которые подталкивали Трампа к авантюрам, просчитались, думая, что смогут провернуть операцию по свержении власти на Ближнем Востоке так же быстро, как в Венесуэле. Он указал, что атаки на остров, где ведется основная переработка и транспортировка иранской нефти, могут привести к определенным непредсказуемым действиям, после которых ситуация сильно выйдет из-под контроля.

«Мы видели, как был нанесен удар по базе Великобритании, находящейся в Индийском океане, с которой американцы используют для своей стратегической авиации B-2. И никто этого не ожидал. То есть могут произойти любые еще действия, и непонятно, что можно ожидать», — прокомментировал Чепа.

Парламентарий добавил, что ультиматум Трампа стоит рассматривать двояко: президент США действительно может его осуществить либо использовать как часть политической игры. По его словам, американский лидер начинает оглядываться в первую очередь на голоса демократов и опасаться определенных ответов в свой адрес.

Ранее Трамп заявил, что США уничтожат ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов. В Иране ответили на требование готовностью атаковать энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США и их союзников по всему региону.