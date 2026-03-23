В российском регионе годовалый ребенок не выжил из-за электронных сигарет

В Кузбассе годовалый ребенок выпил жидкость для электронных сигарет и не выжил

В поселке Звездный в Кузбассе годовалый ребенок выпил жидкость для электронных сигарет и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, жительница российского региона оставила сына без присмотра. Когда она вернулась, то увидела мальчика с открытым флаконом жидкости для заправки сигарет. Она вызвала бригаду медиков, однако они не смогли помочь.

Как утверждает «112», родительница не раз привлекалась к уголовной ответственности. У нее остались еще двое детей, их поместили в социальное учреждение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что следившая за больным ребенком жительница Костромы получила почти 2,5 года колонии. Женщина, проживала с девочкой и заметила ухудшение ее состояния, но не обратилась за медицинской помощью, а затем уехала, оставив ее дома одну. В результате малолетняя не пережила бездействия.