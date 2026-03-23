Врач развеяла миф об одном признаке влюбленности

Врач Майорова: Расширенные зрачки глаз не доказывают, что человек влюблен

Врач офтальмологического центра «Зрение» Веста Майорова развеяла популярный миф о том, как по одному признаку понять, что человек влюблен. О нем доктор рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Майоровой, многие люди считают: если у человека расширяются зрачки, когда он смотрит на кого-то, это значит, что он влюблен. Врач уточнила, что иногда чувства действительно могут приводить к тому, что зрачок расширяется.

Однако такая же реакция может происходит и по множеству других причин, например, из-за волнения, сильного испуга, необходимости сфокусироваться, усталости, стресса или приема некоторых лекарств. А самой частой причиной расширения зрачков доктор назвала изменение освещения. Она объяснила, что при ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется.

«Поэтому расширенные зрачки сами по себе ничего не доказывают», — добавила Майорова.

