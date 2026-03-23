Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:39, 23 марта 2026

Врач развеяла миф об одном признаке влюбленности

Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Light and Vision / Shutterstock / Fotodom

Врач офтальмологического центра «Зрение» Веста Майорова развеяла популярный миф о том, как по одному признаку понять, что человек влюблен. О нем доктор рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Майоровой, многие люди считают: если у человека расширяются зрачки, когда он смотрит на кого-то, это значит, что он влюблен. Врач уточнила, что иногда чувства действительно могут приводить к тому, что зрачок расширяется.

Однако такая же реакция может происходит и по множеству других причин, например, из-за волнения, сильного испуга, необходимости сфокусироваться, усталости, стресса или приема некоторых лекарств. А самой частой причиной расширения зрачков доктор назвала изменение освещения. Она объяснила, что при ярком свете зрачок сужается, а в темноте расширяется.

«Поэтому расширенные зрачки сами по себе ничего не доказывают», — добавила Майорова.

Ранее офтальмолог Мария Чурганова оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером. Такие очки не спасут от ухудшения зрения, заявила врач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok