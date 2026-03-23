Миляев: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Тульской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник в регионе. В результате атаки никто не пострадал, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, уточнил Миляев.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 35 беспилотников над территорией региона. Он также рассказал, что в порту Приморска была повреждена емкость с топливом, началось возгорание. До этого стало известно о «глухих и басовитых» взрывах и вспышках в небе в районе Гатчины.