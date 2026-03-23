Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:20, 23 марта 2026Россия

ВСУ атаковали Тульскую область

Миляев: Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в Тульской области
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник в регионе. В результате атаки никто не пострадал, предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, уточнил Миляев.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 35 беспилотников над территорией региона. Он также рассказал, что в порту Приморска была повреждена емкость с топливом, началось возгорание. До этого стало известно о «глухих и басовитых» взрывах и вспышках в небе в районе Гатчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok